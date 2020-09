Ajaloo hämarusest on ehk mõnelgi lugejal meeles see, kuidas prügi äraviimine nägi välja nii, et see laoti autokärusse, viidi prügimäele, valati sinna maha ning traktor sõitis siis aeg-ajalt pinda siledamaks. Tollasega võrreldes on praegune olukord nii Eestis kui ka Viljandis nagu öö ja päev, aga jäätmete äraandmist saaks veelgi paremaks ja efektiivsemaks muuta.