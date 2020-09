Samas hõljub õhus küsimus, kas Eestile on üldse presidenti vaja. Kuigi ametinimetus kõlab uhkelt, puudub meie riigipeal sisuline võim. Presidendi kanda on suuresti esindusfunktsioon ning kuigi ta võiks ühtlasi olla autoriteet, tasakaalustaja ja rahva ühendaja, on alates president Konstantin Pätsist sellega pisut kehvasti läinud. President kui selline mõjub osale riigi rahvast umbes nii nagu punane rätik härjale.