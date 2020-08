Viljandi huvikoolid kogunevad Lasteparki

"Viljandi on erinevate huvitegevuste poolest haruldaselt rikas," vahendab Raie sõnu linnavalitsuse pressiteade. "Palju on nii era- kui linna huvikoole ja kõigi nende vahel valimine võib olla päris raske. Leidsime huvikoolidega ühiselt, et tore oleks korraldada suve lõpus üritus, kus kõik huviringid ennast ühes kohas tutvustavad. Usun, et laupäeval võiks iga laps ja noor endale uueks õppeaastaks ägeda huvitegevuse leida."