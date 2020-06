Loodusvaatluste maratonil nähti kõige rohkem metsvinti ja külmamailast

Üle Eesti tehti vaatlusi 41 vaatlusalal, millest vabatahtlikud loodushuvilised enne sündmust teada andsid. Kui eelmistel aastatel on korraldatud palju juhendatud vaatlusretki, siis sel aastal julgustasid korraldajad inimesi iseseisvalt loodusvaatlusi tegema. "Sel korral oli palju vaatlusalasid ka eramaadel. Hea meel on tõdeda, et inimesed enda koduümbruse elurikkuse vastu suuremat huvi tunnevad," ütles maratoni eestvedaja, Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel.