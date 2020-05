Enamik aiandeid ja lilletalusid on kolinud e-poodidesse, aga õitsvate lillede ja istikutega on sellisel moel keerukas toimetada. Nii mõtlesidki nutikad naised välja t-poe, mis on tee ääres ja lausa koduväravas Lina tänava ja Ugala puiestee nurgal. Lõikelilled ja istikud on asetatud riiulitele, hinnad juures. Igaüks, kes midagi meeldivat leiab, saab selle kontaktita võtta ja raha purki pista.