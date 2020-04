Cleveron soovib katta maa päikesepatareil töötavate pakiautomaatidega

Tellijale

«Eestis on üle 4500 küla ja aleviku ning kui me peaksime igasse paigutama ühe pakiautomaadi, oleks see riigile 20 miljoni euro suurune investeering,» ütles Cleveroni omanik Arno Kütt. «Kui see investeering tehtaks suhteliselt kiiresti, suudaksime selle aasta lõpuks terve Eesti pakiautomaatidega ära katta.»