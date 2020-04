Lalsi külas põles mets

Päästeamet juhib tähelepanu, et tuleohtlikul ajal on lõkke tegemine metsas väljaspool selleks ettenähtud kohti keelatud. Lõkkease peab jääma metsast vähemalt 20 meetri kaugusele. Lõket põletades peab tagama, et tuli ümbrusele ei leviks. Lõkkease tuleb piirata ja lõket valvata. Käepärast peavad olema esmased kustutusvahendid: ämber veega, kustuti või veega täidetud voolik.