Laenud, käendused ja maakapital aitavad leevendada põllumajanduse suuri murekohti

"Valitsus on viimastel nädalatel teinud olulisi ettepanekuid, mis aitavad põllumajandus- ja toidusektori kriisi leevendada. Oluline on mõista, et kui osa majandussektoreid tabasid eriolukorra tõttu kehtestatud piirangud väga kiiresti, siis põllumajandusse jõuavad üleilmse majanduskriisi mõjud mõningase viitajaga. Kahjuks on piimaturul juba toimunudki tugev langus, teraviljasektori olukorda saame hinnata alles saagikoristuse järel. Seetõttu on väga oluline, et oleme ka ennetavalt nendeks probleemideks valmis," rõhutas põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

"Eelmised kriisid on meile õpetanud, et ühepäevapoliitikal on toidutootmisele väga rängad tagajärjed. Mõne aasta taguses kriisis kaotasime üle veerandi kodumaisest seakasvatusest ja ligi kuuendiku maailma tippu kuuluvast Eesti piimakarjast, sest puudusid vajalikud vahendid toidutootmise kestlikkuse kindlustamiseks. Riigikogus tehtud ettepanek vähendada väga suures mahus maaelu edendamise sihtasutusele kavandatud vahendeid näitab, et eelmise kriisi valusad kogemused on juba meelest läinud," ütles Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on positiivne, et valitsuserakonnad mõistsid ka Eestis ajutiselt viibiva välistööjõu kriitilist tähtsust kodumaise põllumajandustootmise käigushoidmisel. Eelkõige Ukrainast pärit hooajaliste töötajate töötamise lubamine kuni 31. juulini on elutähtis just piimakarja- ja laiemalt loomakasvatuses.

Põllumajanduskoja värske küsitlus näitab, et Eesti piimafarmides töötab ligikaudu 400 Ukraina töölist, kellest umbes pooled on piimatootmise seisukohalt võtmetähtsusega lüpsjad. Lähikuudel oleks umbes pooltel piimafarmide välistöötajatel töötamise luba lõppenud. Põllumajandustootjate esindusorganisatsioonide hinnangul on vaja pikemaajalist plaani Eesti tööturul vabanevate kodumaiste töötajate ümberõppeks põllumajandus- ja toidusektori oskustöölisteks ning jätkuvalt kiireid lahendusi kohaliku tööjõu motiveerimiseks põllumajanduses töötama, et lahendada ka akuutne tööjõuprobleem aiandussektoris.