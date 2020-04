Viljandimaa paistab silma väga väikese testitute hulgaga

Meditsiinifirma Qvalitase proovivõtutelgis Viljandi turuplatsi ja tervisekeskuse vahel on 19. märtsist alates kuni esmaspäeva õhtuni käinud ettevõtte esindaja teatel 412 prooviandjat. Esmaspäeval andis proovi 56 inimest ning teisipäevaks ja kolmapäevaks on perearstid andnud välja 40 saatekirja.

Viljandimaal on seni tuvastatud 17 koroonapositiivset juhtumit, Viljandimaa väikest testide arvu on märganud ka Terviseamet on tunnistanud muret, et väikeste testide arvu tõttu võib olla siinne nakatunute arv moonutatud.

Kõik maakonnas testitud ei ole proovi andnud Viljandi kesklinnas asuvas telgis. Qvalitase teatel lisanduvad telgis võetud ja Synlabi laboris uuritud proovidele veel need, mille on võtnud meditsiinibuss inimestelt, kes ei saanud oma autoga mobiilsesse proovivõtupunkti sõita. Samuti on proove võetud ka Viljandi haiglas.

Terviseameti tellimusel Viljandisse testimistelgi toonud ettevõtete esindajad on tunnistanud, et proovide võtmise võimekus on oluliselt suurem kui perearstide väljastatud saatekirjade hulk.