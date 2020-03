Vaba mõte. Soovituste kasutegurid uskmatutele

Tellijale

Esiteks majanduslik pool. Mõelge näiteks sellele, et mida pikemaks venib eriolukord ja mida karmimaks muudetakse reeglid ja piirangud, seda rohkem ettevõtteid kannab rahalist kahju. Ehkki praegu on kõige suuremas hädas väikeettevõtted, ei saa me välistada kriisi jätkumist nii pikalt, et väljapääsmatusse olukorda jäävad ka suured tegijad. Jah, see tähendab, et teiegi võite saada koondamis- või palgakärpeteate. Ja isegi kui teil veab ja seda ei juhtu, tahan ma näha: kuhu te ülemaailmse majanduskriisi mõjude eest jooksete? Kas Marsile?