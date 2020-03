FOTOD ⟩ Maapoode puistanud vargad rammisid politseiautot ja püüdsid metsas varju leida

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass kirjeldas, et politseioperatsioon käivitati ööl vastu 24. märtsi kella 4 paiku, kui Vastemõisa külas hakkas tööle kaupluse signalisatsioon ning poe juurest märgati põgenemas mitut kahtlast isikut. Turvafirma andis juhtunust kohe teada politseile. Kohapeal selgus, et poodi oli püütud akna kaudu siseneda, kuid et akna ees olid trellid, jäi kuritegu lõpule viimata.

"Politseinikud asusid piirkonnast kahtlusaluseid otsima ning märkasid peagi Sürgavere külas Toyotat, mille juht korrakaitsjaid nähes esiti põgeneda püüdis ning siis politseisõidukile külge sõitis. Kokkupõrkest paiskus Toyota vastu puud ning politseinikel õnnestus selle juht kinni pidada. Autos oli veel kaks meest, nemad põgenesid metsa," kirjeldas politseijuht sündmuste käiku.

Politseinikud kutsusid appi lähimad patrullid ja kiirreageerijad ning piirkond võeti kontrolli alla. Kohale saabunud teenistuskoer võttis kiirelt jälje üles ning tabas umbes tunnise otsingu järel ühe metsa varjunud meestest. Koeralt kinnipidamisel hammustada saanud kahtlusalusele anti esmaabi.

Kolmanda mehe otsingud jätkusid nii maal kui drooniga õhus, kuni ligi kaheksa tundi väldanud jälitamise tulemusena leiti metsast ka tema.

"Kauplustesse ja tanklatesse sissemurdmiste sagenedes töötasid kriminaalpolitseinikud ööl ja päeval seniajani, et kahtlusalused esimesel võimalusel tabada. Olgugi et praegu on politseinikel lisaülesandeid, jätkub samal ajal tavapärane töö ning kurjategijatele me tegutsemiseks rahu ei anna," kinnitas Sass.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Marja-Liina Talimaa sõnul on vargustes kahtlustatavad õiguskaitseasutustele varasemast teada.

"Et kahtlustatavad tegutsesid pikema aja vältel planeeritult ja kavatsetult ning viimase kuriteo panid toime ühiskonnale raskel ajal, esitas prokuratuur Tartu maakohtule kõigi kolme kinnipeetu kohta vahistamistaotluse, mille kohus ka rahuldas. Selliste kuritegude toimepanemine on riigis valitseva olukorra ja piiratud ressursi ajal äärmiselt vastutustundetu. Arvestades ka toimepandud kuritegude mahtu, ootab kuriteos kahtlustatavaid süü tõendamise korral kindlasti reaalne vangistus," ütles Talimaa.

Ta nentis, et seda tüüpi kuritegude toimepanijatele jõuab politsei varem või hiljem jälile. Seejärel taotleb prokuratuur nende vahistamist ja kui see on kohtu hinnangul põhjendatud, nad vahistatakse. "Nii läks ka praegusel juhul," sõnas Talimaa.