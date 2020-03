Ainuke maskiga inimene poeringil

Peep Palumaa, Tallinna tehnikaülikooli professor

Peep Palumaa FOTO: Eesti biokeemia selts

Eri viiruste nakkusohtlikkus on erinev ja ­uute viirusetüvede puhul me ei tea, milline see täpselt on. COVID-19 on keskkonnas väga elujõuline. Lisaks leiti hiljuti, et see viirus toodab võrreldes teiste koroonaviiruse tüvedega peremeesorganismis rohkem viiruseosakesi, mis võib samuti kaasa aidata tema eriti suurele nakkusohtlikkusele. Siit tuleneb vajadus alandada organismi sattuvate viiruseosakeste arvu tasemele, mille puhul ei tarvitse haigusnähte tekkida või on need leebed. Sel juhul nakatunud paranevad, sest organism ei puhka pärast nakatumist, vaid töötab immuunsüsteemi abil viiruse kui võõrkeha vastu välja antikehad, mis viiruse hävitavad. Juhul kui organismi immuunsüsteem on nõrk või kui viiruseosakesi on palju, võib haigus lõppeda fataalselt. Paranemisprotsessi kestus varieerub, kuid reeglina on see kuni kaks nädalat.

Organismile on viirus vajalik immuunsuse väljatöötamiseks ja selles protsessis viirused tegelikult aitavad meid. Seega me ei peaks viirusi kartma, sest nad lihtsalt esinevad keskkonnas. Peame kartma liigse hulga viiruste sattumist organismi. Siin tuleb appi kaitsemask. Kaitsemask takistab mehaaniliselt viirusi sisaldavate piiskade liikumist hingamisteede limaskestadele, sest mingi osa neist ei suuda takistust läbida. Pärast kasutamist on mask saastunud viirusosakestega, mis ei pääsenud organismi, ja seega on kaitse olemas. Kahju, et meil apteekides ja poodides kaitsemaske pole, kuid neid saab leidlikult ka ise valmistada. Võite õigustatult küsida: kas on oluline mõne üksiku või väikese hulga viiruste kinnipüüdmine isevalmistatud maskiga? Minu vastus on, et see võib olla oluline, sest ka väike kriitilise doosi ületamine võib saada otsustavaks. Seetõttu pean igasuguse maski kandmist õigustatuks ka tervete inimeste puhul, kes võivad meil kõikjal kokku puutuda diagnoosimata nakkuse kandjatega.

Lisaks tuleb muidugi puhastada esemeid, millega me kokku puutume, eelkõige mobiiltelefoni, ja võimaluse korral vältida kokkupuudet saastunud pindadega. Ja loomulikult pesta tihti käsi.