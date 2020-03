Mulle tundub, et mida aasta edasi, seda vähem on Eestis märgata liikluspolitseid. Liiklushuligaanidel on tänapäeval lihtne, sest karmi politseinikukätt eriti peljata ei tule. Asulates, kus tohib sõita 50-kilomeetrise tunnikiirusega, võib tihti näha 70 või lausa 80 kilomeetrit tunnis sõitjaid. Maanteedel on liikluspatrulle näha harva, mistõttu on kontroll roolijoodikute ja muude liiklusrikkujate üle napp.