Eelkõige ootan põnevaid mänge. Võrreldes varasemate aastatega on võistkond nüüd märksa professionaalsem: peaaegu kõigi mängijate põhitegevus on jalgpall. See peaks andma märkimisväärse muutuse nii suhtumises kui ka võistkonna mängu kvaliteedis. Teiseks on võistkond märksa paremini komplekteeritud, palju tugevaid mängijaid on väljastpoolt sisse toodud.