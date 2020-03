Laud tühjaks!

Vähem kui kuu aja pärast algav Viljandi kesklinna tänavaehitus on mastaapne projekt ja valmistab kõigile asjaosalistele muidugi parajat peavalu. Ent see pole midagi enneolematut ning kuigi tuleb harjuda väikeste ebamugavustega, elavad ilmselt kõik linnakodanikud kevade, suve ja sügise ilma suuremate probleemideta üle. Õnneks on Viljandi piisavalt väike, et ehitustööde piirkonna vältimine nii autoga, jalgsi kui kahel rattal liikudes peaks olema täiesti võimalik ning see lubab kodulinna uute nurkade alt avastada.