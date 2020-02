«Dracula» ajab hamba verele, aga nälga ei kustuta

Tellijale

Hõrk gooti õudus

Sarja esimene osa sõuab julgelt, veidi häbitult ja vaatajat rõõmustavalt kõigil gooti romaanide ja kammerlike õuduslugude tuntud ja armastatud kujunditel, mis rahvast ikka sedasorti lugude poole tõmbab. Tunnistan ausalt, et vampiirid on minu arvates kaunis igavad peletised, aga ei saa eitada, et nende ümber põimitud mütoloogia ja esteetika (alates Bram Strokeri «Draculast») on võluvad oma elegantsis, rõveduses ja väljapeetuses.