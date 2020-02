Politsei piiras Ugala õhtuse peo turvalisuse tagamiseks

Esmaspäeva hommikuks oli kogu teatrimaja ümbrus võetud politseinike valve alla ning lähikonnas on parkimine keelatud.

Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass ütles, et esimesed ajutised liiklusmärgid seati üles pühapäeva, 23. veebruari õhtul. Ugalale lähim avatud parkla asub Reinu teel, teise maailmasõjaaegse Saksa sõjaväe kalmistu kõrval. Esmaspäeval kella 10 ajal oli see juba suures osas autodega täidetud.

Ugala ümbrus on piiratud aedadega ning teatrimaja taga on telgid, milles askeldavad politseinikud.

Kui palju korravalvureid vabariigi aastapäeva ürituste pärast Viljandis tööl on, seda politseijuht ei täpsustanud, märkides, et neid on turvalisuse tagamiseks piisavalt. Hommikul võis Ugala lähistel kokku lugeda kümneid politseinikke ning alal kõndisid korrakaitsjad pommikoertega.