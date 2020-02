Tellijale

Kui me fotograafiga kutseõppekeskusesse jõudsime, viskasin jooksu pealt mantli varna ning fotograafi ootamata trügisin isekalt peaaegu esiritta istuma, et saada parim elamus. Saal tuli inimesi puupüsti täis ning fotograaf pidi lõpuks leppima sellega, et tema istumiskohaks sai trepiaste. Arusaadav: kui sulle Turovski koju kohale tuuakse, siis tuleb seda võimalust kasutada. Publiku seas paistis õpilaste kõrval olevat ka kohalikke elanikke.