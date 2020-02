Tellijale

Kui Sakalas ilmus 15. jaanuaril lugu Anu Raua pöördumisest prügistaja poole, tulid juba järgmisel päeval maaomanikule appi Hansa Bussiliinide juhatuse liige Madis Lepp koos abilisega ja keskkonnainspektsiooni töötajad. Mitmele kanistrile oli peale kirjutatud Atko või selle kunagise tütarfirma MTG nimi. Atko Bussiliinide Viljandimaa juht Tõnu Naar on varem Sakalale öelnud, et see ettevõte pole kanistritega seotud, sest ei kasuta selliseid anumaid.