Nagu Mari Nurk märkis, said «Etturid» ka Ugala teatrisuve üheks osaks. Lavastust mängiti menukalt Kukenoosi küünis Albus ja see naaseb samasse mängupaika ka tuleval suvel. Ühe-suve-lavastusena mängiti Ugala suures saalis Andres Noormetsa ja Esko Salervo loodud müsteeriumit «Ruth», mille nimitegelast kehastas Ameerikast suveks Viljandisse sõitnud action-teatri looja Ruth Zaporah.

«Septembris avas Ugala kauaoodatud juubelihooaja Ringo Ramuli lavastus «Saja-aastane, kes hüppas aknast alla ja kadus», mis kasutas ära pea kogu teatri suure lava tehnilise võimekuse,» lausus Mari Nurk. «Vallo Kirs tõi aga koostöös kultuuriakadeemia 13. lennu näitlejatudengitega lavale noortelavastuse «Kuidas minust sai HAPKOMAH». Sotsiaalselt tundliku lavastuse iga etenduse järel toimub koostöös Viljandi politsei ja haigla spetsialistidega publikuvestlus mitmesugustel sõltuvus- ja narkoteemadel. Teema ja lavastuse olulisusest ning publikuootusest annab märku ka tõik, et senimaani on lavastust mängitud välja müüdud saalidele kõikjal üle Eesti.»

Aasta lõpus tõi Andres Noormets lavale oma kolmanda lavastuse sel aastal, ülevõllikomöödia «Lotomiljonärid». Novembris jõudis publiku ette Ugala teatri dramaturgide Liis Aedmaa ja Laura Kalle ühislavastus «Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi», mis taaselustas rohkete laulude saatel 83 aasta tagused Ugala teatri seigad ja suhted.