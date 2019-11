27. novembrist on keskmise suurusega ettevõtjatel ja suurettevõtjatel, kes soovivad saada investeeringutoetust põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise tarbeks, võimalik e-PRIA-s taotlusi eeltäita ning 4.–11. detsembrini esitada.

Meetme eelarve algavaks taotlusvooruks on 2,9 miljonit eurot. See on viies taotlusvoor käimasoleval 2014.–2020. aasta maaelu arengukava programmperioodil, teatas põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA).