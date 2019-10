Hiie sõbra aunimetuse saab inimene, ühendus või asutus, tänu kellele on säilinud või paremini kaitstud ajalooline looduslik pühapaik ning rahvas on saanud pühapaikadest rohkem teada.

Hiiesõbra aunimetuse võib anda inimesele, ühendusele või asutusele, kelle sihikindla tegevuse tulemusena on mõni ajalooline looduslik pühapaik säilinud või paremasse seisukorda saanud, tänu kellele rahvas on saanud rohkem teada maa looduslikest pühapaikadest ja looduslikud pühapaigad on paremini kaitstud.