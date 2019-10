Ehkki Viljandi linnapeale sobiva auto nõudeid kirja pannes võttis linnavalitsuse haldusjuht muu hulgas aluseks Škoda Superbi andmed, kukkus see auto konkursilt välja, sest CO 2 emissioon on 1 gramm kilomeetri kohta lubatust suurem, aga just see näitaja on hindamisel ülitähtis. Nii on konkursil osalemiseks uks valla vaid Volkswagenile.