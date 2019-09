Siseministeerium kaasab omavalitsused korrakaitsesse

Kommusaar rõhutas, et suuremate õigustega käib kindlasti kaasas eraldi väljaõpe. „Kui anname korrakaitseametnikele täiendavaid õiguseid ja ka sunni kasutamise õiguse, siis kindlasti eeldab see põhjalikku väljaõpet ja ametniku korralikku tausta. See tähendab, et paneme seadusesse eraldi nõuded korrakaitseametnikuks saada soovivale isikule ning laias laastus peavad nad vastama abipolitseinikele esitatavatele nõuetele,“ lisas ta. Idee näol on tegemist võimaluste loomisega ning tegemist pole omavalitsusele täiendava kohustusega. Võimalusi saavad rakendada need omavalitsused, kes seda soovivad ja kel on vastav võimekus. Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus on saadetud ministeeriumidele ja asjasse puutuvatele osapooltele kooskõlastamiseks ning arvamuse andmiseks. Siseministeerium loodab, et muudatused hakkavad kehtima 2020. aasta teises pooles.