Galerii. Taasiseseisvuspäeval sai Viljandis näha vanu sõidukeid ja maiustada õuntega

Vanatehnika liitude korraldatud paraadsõit "Balti kett" jõudis Viljandisse esmaspäeva õhtul. Eesti vanatehnika klubide liidu juhatuse liige Tiit Talts ütles, et kogu kolmepäevase retke tegi kaasa umbes 145 sõidukit, kuid sõidul osalejaid oli üle 200. Paraadil võis näha nii mootorrattaid, autosid, veoautosid ja busse aastatest 1920–1989. "Kriteerumiks oli, et osa saavad võtta vähemalt 30 aastat vanad masinad ehk siis need, mis sõitsid sel ajal, kui Balti kett toimus. Samuti said osaleda need masinad, mis Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimise ajal ehk 1939. aastal sõitsid," selgitas Talts.