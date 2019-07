Vaba mõte. Lihtne suvi

Rõõmustav on see, et juriidiliselt tööl olevad riigikogulased ülemäära palju tööd ei tee või vähemalt päevaprobleemidega ei tegele ning mõni kuu ametis olnud ministrid on kenasti puhkusele lubatud. Võib-olla sel põhjusel, et koos ministritega on puhkusel ka poliitikast kirjutavad ja rääkivad ajakirjanikud, poliitikavaatlejad ja analüütikud, on kõik kuidagi maru rahulik. EKRE juhid ei loo Eesti poliitika päevakorrapunkte, nagu «Hobusevargad ülikoolist» või «Mõrvarist arstid». Peaminister Jüri Ratas pole juba paar nädalat pidanud kordagi vabandust paluma ning opositsioon ei ürita Eesti elu kujutada kui maailmalõpujärgset agooniat.