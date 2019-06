Juhtkiri. Nõukogu rindel muutusega

See juhtkiri võiks kanda ka Postimehes 2017. aasta septembris ilmunud dramaturg Eero Epneri arvamusloolt laenatud pealkirja, olgugi et Epneri paljujagatud artikkel rääkis Eesti ühiskonnas toimuvast, ent nüüd tuleb juttu terve Euroopa ja tegelikult ka kogu ülejäänud maailma asjast. Sõnapaar «kurjuse normaliseerumine» tabab mõlemal juhul samamoodi märki, lihtsalt märgid on erinevad.