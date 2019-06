No mida see palav ilm ikka tegi, võiks küsida. Mis tegija ta on? Ei andnud ta Ida-Viru energeetikutele tööd, ei pannud poliitikuid üksteisele leppimistuhinas kaela langema, ei täitnud eelarveauku, olgu siis struktuurset või nominaalset. Isegi ühtegi teeauku ei lappinud, pigem sigitas neid asfalti sulatades juurde.