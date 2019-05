Veidi enne saatuslikku pikselööki poja ja tütrega koju jõudnud Katrin Tambet nägi väljas algavat suurt vihmasadu ja hetk hiljem kuulis võimsat raksakat, aga ei osanud arvata, et äike on löönud talu kõrvalhoonesse. «Astusin õue ja nägin, et kõrvalhoone on leekides ning tuli levis kohutava kiirusega,» kirjeldas ta.