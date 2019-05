Vastemõisas toimetab laupäeval kuulus tänavakunstnik

Üritus toimub Vastemõisa rahvamaja ümbruses ja peeglisaalis ning päeva suurimaks tõmbenumbriks on tuntud tänavakunstnik Von Bomb ehk Indrek Haas. Kohapeal on kolm töötuba, ühes tehakse tänavakunsti, teises trafarett-tehnikas kinkekotte, kaarte ja ornamente Kerttu Küünarpuu juhendamisel. Kolmas on vaba väljendusnurgake, mida juhendab Jane Raudsepp.​

​Kildu Külade Ühenduse juhatuse liige Merle Rang ütles, et tänavakunst on popiks muutunud ja osakest sellest nad ka tutvustavad. Kuna šabloonidel ehk trafarettidel põhinevat tänavakunsti saab teha lihtsamini ja see on ka populaarne, siis sellele seekord keskendutaksegi. „Mullu toimus meil Vastemõisas mõisapäev ja meil käisid kunstitudengid, kes leidsid, et mõisahoone oli täis trafarettjoonistusi- ja kaunistusi. Neist said võetud jäljendid, mida tahame nüüd inimestele tutvustada. Võimalik, et mõisahoones on ka jälgi siit kandist pärinevast Eesti esimesest tuntud kunstnikust Johan Kölerist,“ rääkis Rang.