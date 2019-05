Ajakirjanik esitles oma esimest luulekogu

«See on varasematest ikka hoopis erinev, eelmised olid pigem ajakirjanduslikud ja rääkisid teiste inimeste elust,» selgitas autor. «Muidugi läksid nad järjest ilukirjanduslikumaks, aga ikkagi oli see teistest inimestest rääkimine, mina olin ainult vahendaja. Luuleraamat seevastu on väga isiklik. Seal on minu sisemaailm, minu mõtted, tunded ja elamused. Eks oli muidugi suur julgustükk seda avaldada.»