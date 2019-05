Esimene talguline, kes Sakala esindajatele sillalt, värvist tilkuv pintsel käes, vastu vaatas, oli Viljandi kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus. Ta oli rõõmsalt üllatunud, kui kuulis, et see on osavõtjate arvu poolest linna üks suuremaid talguid.

«Meil on küll väga hea meel, et nii palju rahvast on kokku tulnud. Meid jätkub nii sillale kui kirikusse,» kõneles Loodus, kes on talgutel juba neli-viis korda kaasa löönud. «Kirikutornis on suur pesu, nii et kui hansapäevad tulevad, siis saab rahvast ilusasse ja puhtasse torni lubada.»