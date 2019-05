Vastulause. Kui sea selga üritatakse sadulat sättida, ei pruugi see edukalt lõppeda

EDUARD ELBRECHT alustab vastust Joosep Metslangile pika tsitaadiga planeerimisseadusest. Paraku näitab ta ise oma võhiklikkust sellega, et tsiteerib detailplaneeringu kehtestamise punkte. Kõnealune planeering on veel kehtestamisest kaugel. Oleme alles avalikustamise protsessis.

Seadusandja on enne kehtestamist ette näinud hulga muid kaasamise etappe, et vältida tagantjärele vaidlusi. Täpselt seda kaasamist praegu Grand Hotel Viljandi planeeringuga ka tehakse ning selles formaadis on Joosep Metslangi tagasiside täiesti asjakohane.

Planeerimisseadus ei eelda, et kõik protsessis osalejad oleksid valdkonna spetsialistid. Seetõttu on selles võimalik osaleda ka huvilistel, kes ei ole planeeringust otseselt puudutatud. Vahetud piirinaabrid ei pruugi olla võimelised detailplaneeringut asjakohaselt tõlgendama.

Selle ebavõrdsuse leevendamiseks on seaduses ka punkt, et detailplaneeringuga tuleb esitada ruumiline illustratsioon, millelt oleks lahendus näha. Seda pole käesolevas planeeringus vähemalt avalikesse menetlusdokumentidesse lisatud. Jäägu iga asjaosalise enda arvata, miks see nii on.