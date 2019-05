Viljandi linnavalitsuse dokumendiregistrist nähtub, et hotelli taha kvartali keskele mõeldud uue ehitise tarvis koostatud planeeringu kohta on esitatud kaks vaidlustust. Neist üks laekus Posti tänaval üheksa korteriga maja omavalt ettevõtjalt Andrus Teesalult, teine aga Tallinnas asuvalt advokaadibüroolt Cobalt. Viimati nimetatu esindab osaühingut Kivistik & Partnerid, mille taga on Tartu ja Posti tänava vahel laiuval maa-alal jõudsalt kinnisvara arendanud ärimees Laur Kivistik.