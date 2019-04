Naabri- ja pärandivaenulik detailplaneering

Viljandi linnavalitsus on kõnealust detailplaneeringut menetlenud linlaste huve ja kehtivaid seadusi silmas pidades. Linnavalitsuse 25. märtsi istungil võeti detailplaneering vastu ning arhitektuuriamet sai ülesande korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek 15.–29. aprillini. Selle aja jooksul on kõigil huvilistel võimalik planeeringuga tutvuda ja linnavalitsusele oma ettepanekuid esitada. Pärast seda kujundab linnavalitsus seisukoha ning korraldab detailplaneeringu avaliku arutelu. Viljandi peaarhitekt Olav Remmelkoor on küll kõnealuse detailplaneeringu ja muinsuskaitse eritingimuste koostaja, kuid ta ei ole selle menetlemise käigus osalenud linnapoolsetes toimingutes. Mis puudutab muinsuskaitse osa, siis on oluline märkida, et nii muinsuskaitse eritingimustele kui ka detailplaneeringule andis kooskõlastuse muinsuskaitseameti Tallinna, mitte Viljandi komisjon. Seega ei pea paika Joosep Metslangi väide, justkui oleks peaarhitekt tegutsenud kahes rollis.

KOMMENTAAR Eduard Elbrecht, Grand Hotel Viljandi esindaja

Planeeringu kehtestamise otsuse vaidlustamiseks on igal isikul õigus ühe kuu jooksul, arvates päevast, mil ta sai teada või pidi teada saama planeeringu kehtestamisest, kohtusse pöörduda, kui ta leiab, et see otsus on vastuolus seaduse või muu õigusaktiga või selle otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi.

Iga isik võib teha üldplaneeringu või detailplaneeringu kehtestajale ettepaneku kehtestatud planeeringu või planeeringu kehtestamise otsuse seaduse või muu õigusaktiga vastavusse viimiseks, kui ta leiab, et kehtestatud planeering sisaldab vastuolu seaduse või muu õigusaktiga või planeeringu kehtestamise otsus on vastuolus seadusega. Planeeringu kehtestanud kohalik omavalitsus teeb oma otsuse ettepaneku kohta, viib planeeringu või selle kehtestamise otsuse vastavusse seaduse või muu õigusaktiga, kui ta leiab, et ettepanek on põhjendatud, ning informeerib ettepaneku tegijat oma otsusest ja ettepaneku vastuvõtmise või tagasilükkamise põhjustest tähtkirjaga ühe kuu jooksul ettepaneku kättesaamise päevast arvates.

Eelnev tekst on väljavõte planeerimisseadusest, mis sätestab planeerimise põhimõtted ning planeerimismenetluse ja planeeringu elluviimise nõuded.

Kinnistute Lossi tänav 29 / Tartu tänav 11, Lossi tänav 31a, Lossi tänav 31b ja Lossi tänav 31c detailplaneering on algatatud 6. märtsil 2017 ja kohalik omavalitsus on menetlenud planeeringut planeerimisseaduse alusel üle kahe aasta.

Kodanikualgatusel on osalusdemokraatias tähtis roll, kui see on asjatundlik, põhjendatud ega ole vastuolus ühiskondlike väärtustega. Käesolevas artiklis toodud arvamused ei ole põhjendatud ega asjatundlikud. Artiklis tõstatatud kahtlustused on alusetud ja vastuolus ühiskondlike väärtustega. Artikli autor üritab esineda Lossi 29 / Tartu 11, Lossi 31a, Lossi 31b ja Lossi 31c kinnistu planeeringu eksperdina, kuid asjatundjale omaseid teadmisi jääb väheseks. Emotsioonidel põhinev arvamushinnang planeeringule («Dokument tuleb tühistada, lõpetada, ära jätta») ei ole pädev ega asjakohane.