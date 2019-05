Teisipäev, 7. mai

Sakala keskuse sammassaalis 7. mail kell 13 „Liikluskoolitus vähemkaitstud liiklejatele“. Sihtgrupp: eakad 60+. Kaasa võib võtta jalgratta, et vajadusel lisada helkurid, kellad, tuled jms. Korraldajad: Viljandi Päevakeskus koostöös Maanteeametiga. Info tel 5782 2679. Tallinna tänav 5. Üritus on tasuta.

Sakala keskuses kell 17.30 Moldova kultuuriõhtu, mille eestvedaja on Moldova suursaadik Eestis proua Inga Ionesii. Külakostiks on Moldova rahvatantsuansambel Bastina ja muusikalise elamuse toob viljandlasteni pärimusmuusika kollektiiv Strugurel. Peale kontserti on Moldova suupistete degustatsioon. Sündmus on tasuta.