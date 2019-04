Politsei teatel märkas patrull laupäeval kella 22 paiku Mustla alevikus välismaise registreerimisnumbriga BMW-d ning otsustas seda kontrollida, kuid sõidukijuht eiras peatumismärguannet ja põgenes. Patrull järgnes autole, kuni Unametsa külas see äkitsi peatus, mehed hüppasid välja ja põgenesid. Üks politseinikest nägi, kuidas üks meestest sirutas politseiauto poole käe, ja talle tundus, et too ähvardab korravalvureid relvataolise esemega, et nood neile ei järgneks.