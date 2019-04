Nädal lõppes tuliselt

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles esmaspäeva keskpäeval, et esialgu pole uusi teated põlengutest tulnud. Pealegi kipuvad kulupõlengud hoogu saama just vabadel päevadel, kui inimestel on vaba aega rohkem. Sajuta kuiv ilm aga jätkub.