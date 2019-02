Eesti lapsed tunnevad end internetis enesekindlalt

Nagu seisab Tartu ülikooli avalike suhete peaspetsialisti Kaja Karo edastatud pressiteates, väärib laste internetikasutuse uuringu tulemuste seas rõhutamist see, et enamik Eesti lastest tunneb end internetis enesekindlalt ja turvaliselt. Nii laste kui ka lapsevanemate digioskused on nende endi hinnangul head.

Samal ajal puutuvad paljud lapsed kokku kahjuliku veebisisuga, millest nende vanemad ei ole sageli teadlikud. Tartu ülikooli sotsiaalpoliitika assistent Kadri Soo ütles, et endiselt on probleemiks küberkiusamine.

«Mõtlemapanev on seegi, et märkimisväärne osa lastest, kes on veebikeskkondades probleemidega silmitsi seisnud, ei räägi oma murest kellelegi,» lausus ta.

Tartu ülikooli teadlased küsitlesid eelmise aasta suvel koostöös Turu-uuringute aktsiaseltsiga internetikasutajast lapsi ja iga lapse üht vanemat. Kogu Eestit hõlmavasse valimisse kuulus 1020 last vanuses 9–17 aastat. Uuringus keskenduti laste ja vanemate internetikasutusele, digipädevusele ning teadlikkusele veebiriskidest.

Andmekogumist rahastasid Eesti interneti sihtasutus, haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium, lisaks sai uurimisrühm toetust Eesti teadusagentuuri ning haridus- ja teaduministeeriumi rahastatud teadusprojektidest.

Tartu ülikooli sotsioloogia professor Veronika Kalmus ütles, et mitme institutsiooni koostöö mahuka sotsiaalteadusliku uuringu tegemises on erakordne. «Ühisrahastus sai teoks eeldusel, et tulemusi saavad kasutada paljud asjaosalised, koolitajatest kuni laste väärkohtlemise ennetajateni,» lisas ta.