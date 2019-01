Kuulasin 20. detsembril Kuku raadios eetris olnud «Viljandi linnatunni» saadet, milles kõneldi Viljandisse kavandatavast veekeskusest. Arutelu oli huvitav ja asjalik. Küll aga pani mind kulmu kergitama linnavolinik Tiit Jürmanni öeldu, et Soomes on elatustase kõrgem kui Eestis ja seega veekeskustes hinnad siinsetega võrreldes märksa krõbedamad: kolmetunnise spaakeskuse pileti hind on 26, mõnel pool koguni 28 eurot.

Palju Soomes käinuna ­tean, et kõrgete hindadega uhkeid spaasid on seal tõepoolest, samas on seal ka rohkesti toredaid veemõnulaid, mille hinnatase on üllatavalt madal.