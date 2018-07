Viljandimaa huvikoolid said ligi 7260 eurot toetust  

Keskus andis teada, et toetuse abiga viiakse tänavu Viljandimaal ellu mitu põnevat projekti. Toetust said Sakala keskus ja Viljandi avatud noortetuba, Tarvastu avatud noortekeskus ning Viljandi huvikool, kunstikool ja spordikool.

Eesti noorsootöö keskuse peaekspert Agne Adler lausus, et sel aastal läbis projektikonkurss mitu olulist uuendust, mille võtavad kokku sõnad «koostöö», «terviklikkus» ja «uuenduslikkus». Adler lisas, et seekord sai esitada üksnes koostöös elluviidavaid projekte. See tulenes konkursi eesmärgist arendada noorsootööteenuseid noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu.