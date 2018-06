Vahejuhtum toimus Viljandis Tallinna ja Tartu tänava nurgal neljandat aastat remondis oleva maja ees. Kristjan Moorats rääkis, et oli kolmapäeva pärastlõunal Kristi Orujärvega teel koolilõpetajaid õnnitlema, kui pooleli olevalt ehituselt oletatavasti krohvipritsmed nende riided, soengu ja naha ära määrisid. «Kristi juuksed nägid välja, nagu tal oleks kõõm olnud. Kui nahalt ja juustest sai veel ehitusmaterjalide jäägid maha kraapida, siis õhtul riideid pestes selgus, et need on lõplikult kahjustatud,» kommenteeris Moorats. Ühtegi silti ega kaitselinti Moorats ja Orujärv tänavalõigul ei silmanud.