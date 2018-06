Täna kohtuvad staadionil Viljandi ja Rapla vutimehed

2012. aastal alustatud Eesti maavõistlustel on igal aastal vastamisi 15 maakonna ning Tallinna koondised. Et kõik koondised omavahel kodus-võõrsil printsiibil kohtuda saaksid, vältab turniir 30 aastat.

Turniiritabelis asub eespool hetkeseisuga Viljandimaa, kes on suutnud kuue aastaga koguda üheksa punkti, Raplamaal on koos seitse punkti ja see annab 11. koha. Väravaid on mõlemad maakonnad löönud küllaltki võrdselt: Raplamaal on kirjas 10 väravat ning Viljandimaal 12 tabamust.