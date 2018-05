​Varem ei ole põrandate vahetamise vajadusest juttu olnud, kuid Ugala teatri juhi Kristiina Alliksaare sõnul on Riigi Kinnisvara väljakuulutatav hange plaanipärane. «See on seesama töö, millest oleme pool aastat lava remondiga seoses rääkinud,» ütles ta ning tähendas, et lava metallkonstruktsiooni ei saa lahti võtta enne, kui pealt on võetud põrand.