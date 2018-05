Tuleviku kodulehel on kirjas, et hooaja algfaasis vormist väljas ja mõõnava Tuleviku alistanud saarlaste käsi ei ole viimasel ajal kõrgliigas hästi käinud. Viimati teenisid nad punkte 1. mail Tartu Tammeka üllatusliku alistamisega, aga ülejäänud kuu jooksul on nad saanud neli kaotust järjest ja kukkunud tabelis kahe punktiga Tuleviku selja taha, üheksandale positsioonile. Viimatises voorus kaotasid saarlased koduväljakul 1:3 Pärnu Vaprusele, kellele see oli hooaja esimene võit.