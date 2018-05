Smuutitegu pani väikese Saara südame kiiremini põksuma

Carameli kohvik andis jalgrattal smuutimasinaga märku, et sealt saab nüüdsest smuutit osta, ja sestap oli ka ratas Viljandi Centrumis asuva müügikoha juurde toodud.

«Smuuti on külm,» selgitas seitsmeaastane Saara ratta sadulasse istudes. Varem ta endale päris ise seda jooki kokku pannud ei ole, aga teadis, et kindlasti maitseks talle, kui sinna läheksid sisse maasikad, vaarikad ja banaan. «Apelsinimahla ka,» lisas ta ja märkis, et tahaks juba näha, mis värvi smuuti tuleb, kui kõik mahl ja marjad kokku panna.