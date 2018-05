Tudeng toob õhtuks Viljandisse afrovõnked

Raski ja Löfbergiga koos õppis Mati Tubli Göteborgi ülikoolis maailmamuusika osakonnas. «Olime kursakaaslased, bändikaaslased ja mõttekaaslased,» nentis ta ning lisas: «Seal kohtusin ka Aurelia Deyga. Ja ülejäänud seltskond on samuti väga head sõbrad, keda köidab afrovaib. See on väga lahe, sest Eestis ei ole just palju sellist muusikat viljelevaid tüüpe.»