Kinos saab näha kuue autori väga isiklikke lugusid

«Nii ausat dokumentaalfilmi pole Eestis varem tehtud. On väga huvitav vaadata, kuidas need kogenud naisrežissöörid, kes on varem teinud dokumentaal- ja mängufilme, on seekord pööranud kaamera enda poole, rääkides lugusid armastusest, kaotusest, vananemisest ja lähisuhetest,» sõnas filmi «Juured» produtsent Ülo Pikkov. «Seda filmi vaadates saab valada nii pisaraid kui südamest naerda ja lisaks veel omajagu rännata, sest autorite lood on jäädvustatud Makedoonias, Tšehhis, Tais ja Eestis.»