Reede, 27. aprill

Tantsunädala raames on täna kell 10 ja 17 kultuuriakadeemia mustas saalis tantsu- ja tsirkuseetendus «Värvilised mängud» väikelastele koos vanematega, kell 19 samas kohas Ekaterina Soorski loeng «Passive training in every day life», kell 22 samas kohas Carl Heinrich Pruuni «Sooloetendus» ning kell 23 raamatubaaris Romaan tantsuõhtu. Lisainfo veebiaadressil www.tantsunadal.ee.