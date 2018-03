Koolitajad õpetavad vanemaid, kuidas lapsi kasvatada

«Imelised aastad» on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele ning koolitus kestab 16 nädalat. Selle aja jooksul on igal nädalal üks 2–2,5 tunni pikkune koolitus ning iga lapsevanemaga teevad koolitajad ka personaalset tööd.

Et programmi rahastavad koos tervise arengu instituut ja Viljandi linnavalitsus, on koolitus lastevanematele tasuta. Linnavalitsus on organiseerinud koolituspäevadeks ka lastehoiu ning nii lastele kui vanematele pakutakse vaheajal kerget einet.